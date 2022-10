Sonic Prime z nowym zwiastunem i datą premiery. Niebieski jeż wskoczy na Netflixa jeszcze w tym roku

fot. SEGA

Sonic Prime to nadchodzący serial animowany, w którym spotkanie tytułowego bohatera z Doktorem Robotnikiem doprowadzi do wydarzenia skutkującego powstaniem wielu alternatywnych światów. Słynnemu niebieskiemu jeżowi nie zostaje nic innego, jak tylko stanąć do walki ze swoim odwiecznym wrogiem oraz jego armią robotów i podjąć się próby uratowania swojego głównego uniwersum.

Najnowszy zwiastun produkcji zdradza, że zobaczymy w niej przeróżne światy, a także alternatywne wersje znanych postaci, takich jak np. Knuckles, Tails czy Amy Rose. Mamy tu również okazję, by zapoznać się z głosem głównego bohatera.

Sonic Prime - zwiastun serialu animowanego

Z materiału dowiadujemy się też, że premiera Sonic Prime odbędzie się już 15 grudnia na Netfliksie. Wcześniej, bo 8 listopada, na PC oraz konsolach pojawi się gra Sonic Frontiers.