Tragedia na planie Rust. Alec Baldwin uważa, że to nie koniec. "Ujawnię, co naprawdę się wydarzyło"

Alec Baldwin w odcinku podcastu Fail Better z 16 grudnia 2024 roku powiedział, że jest jeszcze wiele do powiedzenia w sprawie śmiertelnego postrzelenia na planie Rust. I sądzi, że jego obowiązkiem będzie upewnienie się, że wyjdą na jaw.

Myślę, że to nie koniec. Wiele jeszcze przed nami, ale teraz to mój obowiązek, by zostało to odkryte i z pewnością odniosę sukces na tym polu – ujawnię, co naprawdę się wydarzyło. Kontratakowałem. Byłem w defensywie. Zostałem oskarżony. Zostałem pozwany.

Aktor powiedział, że jego zdaniem mainstreamowe media celowo „ukrywały każdą historię”, która mogłaby pomóc w oczyszczeniu go z zarzutów, a jednocześnie „nagłaśniały” te, które pogarszały jego wizerunek w oczach opinii publicznej.

Mamy więcej rzeczy, które wyjdą na jaw w kolejnych procesach sądowych. [...]

Baldwin dodał, że od czasu incydentu na planie Rust wiele osób dawało z siebie wszystko, by wykluczyć go z branży rozrywkowej. To był dla niego trudny okres. Wierzy jednak, że sytuacja powoli się poprawia i nie może doczekać się, aż cała prawda wyjdzie na jaw w nadchodzących miesiącach.

Naprawdę wierzę, że na podstawie informacji, które ostatnio otrzymałem, sytuacja się poprawi. Cieszę się, bo mam siedmioro dzieci. I podoba mi się, że wiele aspektów tej sprawy jest nieznanych, ponieważ nie mieliśmy pełnego procesu.

