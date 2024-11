Colin Farrell o usuniętej scenie z finału Pingwina. Pseudonim miał przestać mu przeszkadzać

fot. Max

Finałowy odcinek 1. sezonu Pingwina udowodnił, jak okrutnym, samolubnym i bezwzględnym człowiekiem jest Oz Cobb, w którego wcielał się Colin Farrell. To jednak nie jest złoczyńca bez słabości. Jedną z nich był sam jego tytułowy pseudonim. Ludzie w jego otoczeniu używali nazwy Pingwin jako czegoś poniżającego. Ilekroć to słowo padało z czyichś ust, Cobb od razu wpadał w szał i był o krok od agresji.

Colin Farrell w wywiadzie dla CinemaBlend opowiedział jednak o usuniętej scenie z finałowego odcinka, która miała pokazać jego zmianę podejścia do tego pseudonimu.

W ósmym odcinku była scena, w której dzieciak podchodzi do niego i pyta: "to ty jesteś Pingwinem, prawda?" I potem mówi coś jeszcze o swojej matce. A ja miałem na to odpowiedzieć pod koniec sceny: "idź i powiedz swojej mamie, że Pingwin dba o swoich ludzi." To symbolizowało jego gotowość do zaakceptowania tego mitu wokół siebie. Jego umysł stał się tak pokręcony i uwolniony, że przestał mu ten pseudonim przeszkadzać.

