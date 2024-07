fot. Sony

Sony nawiązało współpracę z firmą Spin Master, a jej efektem będzie kolekcja figurek o nazwie The Shapes Collection. Będą one przedstawiać bohaterów i bohaterki z hitowych gier dostępnych na konsolach PlayStation: God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West i Ghost of Tsushima.

Najdroższym produktem, oferującym przy tym zdecydowanie największe pole do modyfikacji (zmianę wyglądu czy pozy), będzie figurka Deluxe przedstawiająca Aloy. Ma ona posiadać aż 42 punkty artykulacji i 12 wymiennych akcesoriów, w tym różne warianty twarzy i rąk. Jej cena w oficjalnym sklepie PlayStation Gear UK to 48 funtów, a więc około 244 zł.

Pozostałe figurki mają mieć nieco mniej punktów artykulacji (od 24 do 34) oraz akcesoriów (od 2 do 4), a ich cenę ustalono na poziomie 28,80 funtów, czyli ok. 146 zł.

Kratos, Aloy, Varl i Jin Sakai jako figurki The Shapes Collection - zdjęcia

Figurki z The Shapes Collection - Varl z serii Horizon