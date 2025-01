Trylogia Stanisława Grzesiuka w nowym wydaniu. Są ilustrowane brzegi

Prószyński i S-ka

Stanisław Grzesiuk to żyjący w połowie XX wieku pisarz, pieśniarz, zwany bardem Czerniakowa. Podczas II wojny światowej został aresztowany i wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, następnie do obozów koncentracyjnych, co przypłacił utratą zdrowia.

Swoje barwne życie opisał w Trylogii bez cenzury, która doczeka się nowego wydania nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka.

W jednym tomie zebrane zostaną wszystkie trzy powieści Stanisława Grzesiuka: Boso ale w ostrogach, Pięć lat kacetu i Na marginesie życia. Książka będzie miała ilustrowane brzegi i będzie liczyć 1144 stron.

Premiera książki już 30 stycznia.

Trylogia bez cenzury - opis i wygląd książki

Kultowa trylogia w jednym tomie bez skreśleń i cenzury.

Kariera literacka Stanisława Grzesiuka to największa kariera PRL-u. Jego książki znikały w kilka tygodni z księgarskich półek, a czytelnicy pisali listy do wydawnictwa z prośbą o interwencję. I choć on sam nie chciał nazywać się pisarzem, jego kultową trylogię przeczytało kilka milionów Polaków. Z okazji 100-lecia urodzin porównano pierwsze wydania kultowej trylogii z rękopisem i przywrócono wszystkie fragmenty usunięte przez cenzurę. Teraz wreszcie zebrane w jednym tomie!