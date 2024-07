Suicide Squad: Kill the Justice League z 2. sezonem. Mrs. Freeze wkrótce trafi do gry

fot. WBIE

Już 11 lipca w Suicide Squad: Kill the Justice League wystartuje drugi sezon rozgrywek, którego główną gwiazdą będzie Victoria Frias, czyli... Mrs. Freeze. Gracze będą mieli okazję wziąć udział w nowych misjach i zdobędę nowe nagrody, które obejmować będą między innymi bronie czy elementy wyposażenia.

Co ciekawe, sezon miał wystartować jeszcze dziś, 4 lipca, ale został przesunięty na późniejszych termin. Mimo tego twórcy i wydawca niezbyt chętnie dzielą się informacjami na temat nadchodzącej zawartości i szczegóły na jego temat otrzymaliśmy za sprawą... przedwcześnie wysłanego do graczy maila, którym na swoim profilu w serwisie X podzielił się Miles Ross.

Suicide Squad: Kill the Justice League to gra-usługa dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Choć tytuł miał pewne zalety, to jednak spotkał się ze sporą krytyką między innymi z uwagi na monotonną, powtarzalną rozgrywkę i obecność mikrotransakcji.