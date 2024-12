Avengers: Doomsday - Marvel na pewno pokaże tych 10 postaci? Doom będzie zupełnie inny, niż myślicie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do sieci właśnie trafiły nowe spekulacje na temat filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars - ich autorem jest systematycznie dzielący się doniesieniami związanymi z produkcjami Marvela Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Dziennikarz twierdzi, że winą za wydarzenia, które zobaczymy w drugim ze wspomnianych wcześniej dzieł, w "60 procentach" ma zostać obarczony Doktor Strange; wygląda na to, że jego podróż z Cleą doprowadzi do fatalnych konsekwencji. Za pozostałe "40 procent" mają odpowiadać działania Spider-Mana, Scarlet Witch, Lokiego i Doktora Dooma.

Ten ostatni, portretowany przez Roberta Downeya Jr., będzie inną postacią, niż początkowo mogliśmy zakładać - sposób jego ekspozycji będzie kojarzył się z Thanosem. Jak stwierdza Perez:

Najważniejszą radą, jaką mogę dać teraz przed tymi filmami, jest wymazanie z pamięci wszystkiego, co wydaje wam się, że wiecie na temat Dooma. Tak, to wielki złoczyńca w komiksach, ale zamierzają go pokazać jak Thanosa. Z całą pewnością zostanie przedstawiony jako wróg Avengersów, lecz zrobią to tak, że będzie się wam wydawać, iż on ma rację w tym, co robi. I to do tego stopnia, że zaczniecie się zastanawiać, czy na pewno jest złoczyńcą, czy jednak bohaterem.

Dziennikarz ma również smutne wieści dla fanów Spider-Manów w wersjach Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a. Wygląda na to, że ich "historia w MCU ma zakończyć się w ciągu najbliższych 3 lat", a obie postacie nie dostaną solowych filmów.

Na koniec Perez podzielił się listą aktorów (i zarazem postaci), których pojawienia się w Avengers: Doomsday powinniśmy się "spodziewać". Są to:

