Spencer - Kristen Stewart jako księżna Diana. "Odstająca jak dom w ogniu"

Fot. Materiały prasowe

Spencer to film, opowiadający o losach księżnej Diany po tym, jak zdecydowała się zakończyć swój związek z księciem Karolem. Akcja rozgrywa się podczas ostatnich świąt bohaterki w Windsorze. W główną rolę wcieli się Kristen Stewart. Aktorka podczas konferencji na festiwalu filmowym w Wenecji wypowiedziała się, że nigdy nie odczuwała większej przyjemności ze swojej fizyczności niż podczas wcielania się w księżną Dianę. Czuła się wolna, żywa i zdolna do ruchu, a nawet wyższa. Najwidoczniej naprawdę dobrze czuje się w tej roli.

Neon

Kristen Stewart o Księżnej Dianie

Kristen Stewart podzieliła się też szczegółami z planu filmu Spencer. Mieli pod ręką królewskich doradców, którzy edukowali obsadę i ekipę filmową na temat wszystkiego, czego nie mogli wiedzieć jako ludzie z zewnątrz. Zawsze znajdował się ktoś, kto dbał o najmniejsze detale i autentyczność. Aktorka z pasją wypowiadała się też o granej przez siebie postaci. Oglądała jej zdjęcia i nagrania. Według Kristen Stewart księżna Diana odstawała jak błyszczący dom w ogniu. W odpowiedzi na pytanie, co sądzi o tym, że była księżniczką ludu, powiedziała że to coś, z czym według niej musiała się urodzić.

Są ludzie obdarzeni nieprawdopodobną energią. Najsmutniejsze było to, że obojętnie jak normalna i zwyczajna mogła być być, jednocześnie była niesamowicie odizolowana i samotna. Sprawiała, że nikt przy niej nie czuł się samotny i wzmacniała innych swoim światłem, a jednocześnie pragnęła je z powrotem.

Co do stylu ubierania się księżnej Diany, Kristen Stewart stwierdziła, że nie miało znaczenia, co nosiła. Kobieta używała ubrań jak zbroi, jednak i tak była dla wszystkich widoczna i nie potrafiła się ukryć. A najbardziej niesamowitą rzeczą dla aktorki był fakt, że zawsze jej serce było widać jak na dłoni. Miała szczere intencje.

Spencer - pierwsze zdjęcia

Spencer

Reżyser o filmie Spencer

Pablo Larraín, reżyser, stwierdził że chciał stworzyć film, który w jakiś sposób oddaje to, co takie osoby jak jego matka widzą w księżnej Dianie. Bo choć kobieta była ikoną na wielu płaszczyznach, to była też matką. I stworzyła coś pięknego przez to, jaką empatią się odznaczała. A otaczająca ją zagadkowość świetnie nadawała się do filmu. Razem z Kristen Stewart stwierdzili, że mimo całej uwagi mediów nikt nie znał prawdziwej Diany.

https://twitter.com/RaminSetoodeh/status/1433758640553476096

Wszyscy mieli wrażenia, że są ją znają. To było piękne w niej, że była dla każdego dostępna. Miałeś wrażenie, że była twoim najlepszym przyjacielem, albo że była jak twoja matka. Jednak ironicznie była jedną z najbardziej tajemniczych osób.

Spencer - premiera 5 listopada 2021 rok.