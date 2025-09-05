Spider-Man 4: Tom Holland wziął sprawy w swoje ręce. „Kręcimy te filmy dla fanów”

fot. Marvel/Sony

Tom Holland powiedział LADBible, że bardzo zależy mu na tym, by Spider-Man 4 spodobał się widzom. By mieć pewność, że będą zadowoleni, zaczął przeszukiwać internet, by dowiedzieć, czego dokładnie chcą. Następnie przekazał wyniki swoich badań zespołowi pracującemu nad filmem.

Aktywnie przeszukiwałem internet i starałem się jak najlepiej zrozumieć, czego fani oczekują od filmu o Spider-Manie. To nakręcało mnie podczas burzy mózgów w trakcie spotkań. Myślę, że producenci momentami mieli mnie serdecznie dość, ale myślę, że to naprawdę ważne, bo kręcimy te filmy dla fanów.

Przed twórcami Brand New Day stoi duże wyzwanie

Na pewno ciekawe jest to, na co ostatecznie zdecydowali się producenci. Swego czasu krążyły plotki, że Marvel i Sony nie mogą dojść do porozumienia, jeśli chodzi o kierunek filmu: ponoć pierwsze studio chciało przyziemnej historii, a drugie jeszcze większego rozmachu niż w poprzedniej części. Poza tym w ostatnim czasie produkcje MCU nie są już murowanym sukcesem jak kiedyś i na pewno ta niepewność może stresować twórców Brand New Day.

Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku. Dajcie znać, czy wybieracie się do kina i co sądzicie o zaangażowaniu Toma Hollanda. Czekamy na Wasze komentarze!

