placeholder
Reklama
placeholder

Kolejna zmiana daty premiery Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. Kiedy animacja trafi do kin?

Najwyraźniej Sony nie może się zdecydować, kiedy chce wprowadzić animację Spider-Man: Beyond The Spider-Verse​ do kin. Kolejny raz zmieniło datę premiery. Kiedy produkcja o Pajączku trafi na duże ekrany?
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  zmiana 
data premiery Spider-Man animacja Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - pierwsze kadry Źródło: Sony
Reklama

Początkowo Spider-Man: Beyond The Spider-Verse miał trafić do kin w marcu 2024 roku, ale premiera została przesunięta ze względu na strajk SAG-AFTRA, który dotyczył m.in. wykorzystania głosów aktorów dubbingowych. Potem na jaw wyszły kontrowersje z nieodpowiednim zachowaniem reżyserów - Phila Lorda i Christophera Millera - wobec pracowników. Ustalono, że film na duże ekrany trafi 4 czerwca 2027 roku. Natomiast w tym roku ogłoszono, że animacja będzie mieć premierę 3 tygodnie później - 25 czerwca. Teraz Sony ponownie zmieniło termin.

Czytaj więcej: Spider-Man 4 - nowe wideo i zdjęcia z planu. Pajączek kontra czołg

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - nowa data premiery

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse będzie mieć premierę 18 czerwca 2027 roku. W ten weekend w USA obchodzony jest Dzień Ojca. Ponadto tego samego dnia do kin trafi inna animacja - Gatto od studia Disney/Pixar. To nie jest dobra okoliczność dla tego filmu, biorąc pod uwagę słabe wyniki w box office ostatnich produkcji Pixara. Dla przypomnienia niedawne Elio w USA zarobiło 73 mln dolarów, a na całym świecie 154 mln dolarów przy budżecie 150-200 mln dolarów. W rezultacie produkcja okazała się klapą finansową. 

Warto dodać, że tydzień wcześniej będzie mieć premierę aktorski sequel Jak wytresować smoka. Ponadto 30 czerwca na duże ekrany trafi Shrek 5. To oznacza, że czerwiec będzie pełen familijnych produkcji z dużych franczyzn. 

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - zdjęcia

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - pierwsze kadry

arrow-left
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - pierwsze kadry
Źródło: Sony
arrow-right

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  zmiana 
data premiery Spider-Man animacja Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Przygodowy

Najnowsze

1 Forza Horizon 6
-

Forza Horizon 6 już oficjalnie - zobaczcie zwiastun! Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii

2 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

3 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

5 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

6 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV