Kolejna zmiana daty premiery Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. Kiedy animacja trafi do kin?
Najwyraźniej Sony nie może się zdecydować, kiedy chce wprowadzić animację Spider-Man: Beyond The Spider-Verse do kin. Kolejny raz zmieniło datę premiery. Kiedy produkcja o Pajączku trafi na duże ekrany?
Początkowo Spider-Man: Beyond The Spider-Verse miał trafić do kin w marcu 2024 roku, ale premiera została przesunięta ze względu na strajk SAG-AFTRA, który dotyczył m.in. wykorzystania głosów aktorów dubbingowych. Potem na jaw wyszły kontrowersje z nieodpowiednim zachowaniem reżyserów - Phila Lorda i Christophera Millera - wobec pracowników. Ustalono, że film na duże ekrany trafi 4 czerwca 2027 roku. Natomiast w tym roku ogłoszono, że animacja będzie mieć premierę 3 tygodnie później - 25 czerwca. Teraz Sony ponownie zmieniło termin.
Czytaj więcej: Spider-Man 4 - nowe wideo i zdjęcia z planu. Pajączek kontra czołg
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - nowa data premiery
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse będzie mieć premierę 18 czerwca 2027 roku. W ten weekend w USA obchodzony jest Dzień Ojca. Ponadto tego samego dnia do kin trafi inna animacja - Gatto od studia Disney/Pixar. To nie jest dobra okoliczność dla tego filmu, biorąc pod uwagę słabe wyniki w box office ostatnich produkcji Pixara. Dla przypomnienia niedawne Elio w USA zarobiło 73 mln dolarów, a na całym świecie 154 mln dolarów przy budżecie 150-200 mln dolarów. W rezultacie produkcja okazała się klapą finansową.
Warto dodać, że tydzień wcześniej będzie mieć premierę aktorski sequel Jak wytresować smoka. Ponadto 30 czerwca na duże ekrany trafi Shrek 5. To oznacza, że czerwiec będzie pełen familijnych produkcji z dużych franczyzn.
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - zdjęcia
Źródło: Deadline
