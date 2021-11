Spider-Man: Bez drogi do domu to długi film. Znamy czas trwania

fot. materiały prasowe

Czas trwania filmu Spider-Man: Bez drogi do domu stawia go w czołówce najdłuższych produkcji MCU. Wynosi on 2 godziny 28 minut i 1 sekunda. Tylko trzy tytuły uniwersum miały większy czas trwania. W kolejności są to Avengers: Koniec gry (3 godziny 2 minuty), Eternals (2 godziny 37 minut) i Avengers: Wojna bez granic (2 godziny 29 minut). Pamiętajmy jednak, że do czasu trwania zaliczają się również całe napisy końcowe.

Nie jest to też zaskoczeniem, bo wiemy, ile ma się dziać w tym widowisku. Na ekranie Doktor Strange i Spider-Man stworzą prawdziwe chaos związany z szaleństwem wieloświatu. Z uwagi na zaklęcie Strange'a do MCU zostaną przeniesieni Doktor Octopus, Lizard, Sandman, Elektro i Zielony Goblin. Są to postacie z trylogii Spider-Mana Sama Raimiego i filmów Niesamowity Spider-Man Marca Webba. W postacie wcielają się ci sami aktorzy. Możemy więc domyślić się, że taka historia potrzebuje sporo czasu, aby doprowadzić ją do konkluzji. Do też świetnie zgrywa się ze słowami reżysera Jona Wattsa, który porównywał Spider-Man: Bez drogi do domu do Avengers: Endgame.

W potwierdzonej obsadzie są Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong, J.K. Simmons, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Thomas Haden Church i Rhys Ifans.

Spider-Man: Bez drogi do domu - figurka

Hot Toys opublikowało zdjęcia kolejnej figurki. Na nich widzimy Pajączka z tajemniczym, mistycznym pudełkiem. Ono pojawiało się również w zwiastunie. Spekuluje się, że Doktor Strange je stworzył, aby uwięzić w nich złoczyńców z alternatywnych światów równoległych.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera 17 grudnia tylko w polskich kinach.

Spider-Man: Bez drogi do domu - Hot Toys

Przypomnijmy, jak prezentowała się poprzednia figurka Hot Toys.