Jaki będzie nowy Superman? Sprzeczne doniesienia w sieci

Internet huczy od plotek dotyczących Supermana w reżyserii Jamesa Gunna. Jedni twierdzą, że film nie poradził sobie najlepiej na pokazie testowym. Inni są zdania, że reakcje były bardzo pozytywne, a jeszcze kolejni zaznaczają, że... taki pokaz w ogóle się nie odbył. Skąd tak duża różnorodność pogłosek i kto rzeczywiście może mieć rację?

Superman - plotki o testowej widowni

W jednym z odcinków podcastu The Hot Mic Jeff Sneider i John Rocha podzielili się rzekomymi kulisami ostatniego pokazu testowego. Z ich źródeł wynika, że Superman nie wzbudził zachwytu. Rocha usłyszał, że nadchodzący reboot tonem przypomina Kapitana Amerykę oraz Mumię, a film jest w zasadzie "przyzwoity". Inaczej twierdził Sneider, zaznaczając, że "jest powód do zmartwień".

- Wygląda na to, że James Gunn zdaje sobie sprawę z części feedbacku.

Tymczasem portal ComicBookMovie porozmawiał z "dobrze poinformowanym źródłem", które faktycznie rozmawiało z osobami obecnymi na rzekomym pokazie. Ich opinie były znacznie bardziej pozytywne od wersji Sneidera. Podobno Superman trzyma poziom Strażników Galaktyki, mimo że część efektów wizualnych nie została jeszcze dokończona. To zgadzałoby się z wersją Rochy, który wspominał, że "praktycznie tylko jedna trzecia roboty została wykonana". Mimo to, film miał podobać się znacznej części.

Superman jest "trochę bałaganem"? Nerwowość i niepokojące informacje po zamkniętym pokazie

Niektórzy internauci spekulują, że w rzeczywistości Jeff Sneider może celowo wprowadzać w błąd w kwestii odbioru Supermana. Miałoby to być swego rodzaju "zemstą" za brak zaproszenia na uroczysty pokaz zwiastuna dla mediów. Użytkownicy zwracają uwagę, że Sneider negatywnie wypowiadał się na temat tego wydarzenia, podkreślając, iż nie został zaproszony, bo "zadaje dobre pytania". Za te wpisy na platformie X nie pozostawiono na nim suchej nitki.

Na te plotki zareagował dziennikarz Matias Lertora, sugerując, że ostatnio nie doszło do żadnego pokazu testowego.

- Wiem to od znakomitego źródła. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie.