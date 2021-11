Spider-Man: Bez drogi do domu - jaka rola Daredevila? Spoilerowa plotka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. David Lee/Netflix

Nowe informacje o filmie Spider-Man: Bez drogi do domu pochodzą od Daniela Richtmana. Jest to człowiek zawsze dobrze poinformowany, a jego doniesienia często się sprawdzały. Tak czy inaczej traktujemy jego informacje jako plotkę. Obecność Charliego Coxa w roli Matta Murdocka/Daredevila w widowisku jest otwarcie dyskutowana od miesięcy, więc tego faktu nie traktujemy jako spoiler. Richtman opisuje scenę, w której pojawi się Murdock. Najwyraźniej jest to jedynie cameo w jednej scenie.

Przede wszystkim podkreśla, że na ekranie zobaczymy tylko Matta Murdocka. Jego superbohaterskie alterego Daredevil nie pojawi się w tym filmie. Scena odbywa się w domu cioci May. Ona, Peter Parker oraz Happy siedzą przy stole razem z Murdockiem i rozmawiają o tym, by prawnik wykaraskał nastolatka z prawnych problemów. W pewnym momencie ktoś z protestujących na zewnątrz rzuca czymś w okno Petera Parkera. Wówczas Matt bez problemu to łapie. Peter go pyta: "jak to zrobiłeś?". A on odpowiada: "jestem naprawdę dobrym prawnikiem".

Ten opis zgrywa się z wyciekiem zdjęcia Matta Murdocka, który został potwierdzony jako prawdziwy. Według nieoficjalnych informacji nie będzie to jednak Matt Murdock z seriali Netflixa. Choć gra go ten sam aktor, postać będzie z innej alternatywnej Ziemi. To pozwoli Marvel Studios wprowadzić potrzebne zmiany.

Według plotek Matt Murdock ma również pojawić się w serialach She-Hulk oraz Echo. Być może tam zobaczymy go w roli Daredevila.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia.