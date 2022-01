Spider-Man: Bez drogi do domu - Kraven, Rhino i inni. W którym miejscu się pojawili?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W wielkim finale filmu Spider-Man: Bez drogi do domu multiwersum zaczęło się rozpadać i każda rzeczywistość, która zna Petera Parkera była wciągana do tej z MCU. Wówczas na ekranie widzieliśmy fioletowe wyrwy z tych alternatywnych światów, w których pojawiły się sylwetki znanych z komiksów postaci. Dzięki filmikowi opublikowanemu na Tiktoku możemy zobaczyć je dokładniej.

Spider-Man: Bez drogi do domu - cameo

Dlatego też swoje cameo w filmie w postaci sylwetek w tej scenie mają Kraven Łowca, Scorpion. Black Cat, Rhino (w wersji oryginalnej, nie tej z Niesamowitego Spider-Mana 2) oraz Mysterio. Ta ostatnia postać jest o tyle intrygująca, że przecież Quentin Beck z MCU zginął, ale zdołał wyjawić prawdziwą tożsamość Spider-Mana. Być może to jest sugestia, że jego alternatywna wersja może jeszcze się pojawić. Jako że multiwersum będzie kluczowe dla przyszłości filmów Marvela, być może niektóre z tych postaci odegrają ważne role. Wiemy, że Kraven ma mieć własny film; zagra go Aaron Taylor-Johnson.

Spider-Man: Bez drogi do domu w walce o Oscary

Zgodnie z zapowiedziami Sony Pictures na poważnie będzie prowadzić kampanię oscarową dla filmu o Pajączku. Zgłaszają go do nominacji w każdej kategorii, w tym dla najlepszego filmu. Czy ma szansę? Tutaj eksperci nie są optymistami. Sam szef Marvel Studios, Kevin Feige mówił w grudniu 2021 roku, że Akademia Filmowa jest uprzedzona do filmów opartych na komiksach. Do sieci trafiły pierwsze dowody na to, że kampania oscarowa już ruszyła.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Kevin Feige wpłynął na fabułe Spider-Mana 3

Główna oś fabularna filmu Spider-Man: Bez drogi do domu to pomysł Kevina Feige. Chris McKenna, współscenarzysta widowiska, tłumaczy, że podczas rozważania różnych pomysłów na początku chcieli pokazać złoczyńców z multiwersum w scenie po napisach jako zapowiedź Spider-Mana 4. To właśnie szef Marvel Studios im zasugerował, aby zrobić to w samym filmie i wokół tej koncepcji obudować całą historię.

Spider-Man: Bez drogi do domu wciąż jest wyświetlany na ekranach kin.

