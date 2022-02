Bitwa 2 Spider-Manów nadchodzi! Kim stanie się Ben Reilly po porzuceniu stroju Pajączka?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Arthur Adams/Marvel

Dom Pomysłów zamieścił w sieci grafiki promocyjne i oficjalny opis fabuły zeszytu Amazing Spider-Man #93, który będzie finałową odsłoną historii o tytule Beyond. Przypomnijmy, że Peter Parker doznał poważnych obrażeń w trakcie boju z U-Foes, po czym na dłuższy czas trafił do szpitala. To właśnie wtedy kostium i tytuł Pajączka przejął pracujący dla tajemniczej korporacji Beyond Ben Reilly. Wiemy już jednak, że spuścizna herosa na dobre wróci do Parkera.

Komunikat prasowy Marvela sugeruje, że świat Spider-Mana w najbliższym czasie zmieni się w ogromnym stopniu; plansze zapowiadają w dodatku bitwę dwóch Pajączków, Reilly'ego i Parkera. Według zapowiedzi nadchodzące starcie "może być początkiem czegoś zupełnie innego".

Amazing Spider-Man #93 - plansze

Choć nie wyjawia tego oficjalny komunikat Domu Pomysłów, jedna z grafik promocyjnych (niezamieszczona w zapowiedzi) wyraźnie sugeruje, że po porzuceniu kostiumu Spider-Mana Reilly zacznie działać jako postać o pseudonimie Chasm - słowo to wydobywa się bowiem z jego ust na ilustracji. Nie wiemy jednak, w jaki sposób dojdzie do tej przemiany, ani w jakim stopniu wpłynie ona na posiadane przez Bena, pajęcze moce.

Zeszyt Amazing Spider-Man #93 ukaże się w USA 23 marca.

