Dlaczego Thanos ze Squid Game nawiązywał do złoczyńcy Marvela? Twórca serialu daje odpowiedź

W 2. sezonie hitu Netflixa, Squid Game, zadebiutował niejaki Thanos, w którego wcielał się były raper T.O.P, czyli Seung-hyun Choi. To jedna z najbarwniejszych postaci debiutujących w nowej serii, która potrafiła wywołać uśmiech na twarzy albo doprowadzić do zgrzytania zębami. Thanos to imię od razu budzące skojarzenia z komiksami i Kinowym Uniwersum Marvela. Bohater miał też fioletowe włosy podobne do złoczyńcy z MCU oraz paznokcie pomalowane na kolory Kamieni Nieskończoności. Czy był to celowy zabieg?

Okazuje się, że tak. Powiedział o tym sam twórca serialu, Dong-hyuk Hwang:

Thanos to nie jest imię pasujące do rapera. Nazwałem go w ten sposób, bo chciałem, żeby to była postać, którą będą mogli pokochać ludzie na całym świecie. Jestem bardzo wdzięczny, że taką miłość on właśnie dostaje.

