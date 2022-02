Aquaman w słynnym punkcie Nemo. Horror psychologiczny tylko dla dorosłych (w końcu!)

DC ogłosiło powstanie serii Aquaman: Andromeda, która ukaże się pod skierowanym do dorosłych czytelników szyldem Black Label - trzeba przyznać, że komiksowy władca mórz naprawdę długo czekał na opowieść, która byłaby utrzymana w aż tak mrocznej tonacji. Scenarzysta Ram V i rysownik Christian Ward w rozpisanej na 3 części historii będą wykorzystywać konwencję horroru psychologicznego, zabierając czytelników w stronę punktu Nemo - umiejscowionego na Pacyfiku i położonego najdalej od lądu, morskiego bieguna niedostępności, będącego jednocześnie cmentarzyskiem statków kosmicznych (to tu swój żywot zakończy m.in. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna).

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Głęboko w Oceanie Spokojnym, w miejscu położonym najdalej od jakiegokolwiek lądu, znajduje się punkt Nemo: cmentarzysko statków kosmicznych. Od samego początku wyścigu kosmicznego narody świata posyłały tu swoje wytwory, aby je zatopić w otchłani spokojnych wód. Ale w punkcie Nemo jest coś jeszcze... Struktura, której nie wykonały ludzkie ręce. I wszystko wskazuje na to, że ta struktura... zaczyna się budzić.

Tajna grupa naukowców, surwiwalistów i żołnierzy tworzy załogę eksperymentalnego okrętu podwodnego Andromeda, prototypu pojazdu przeznaczonego do badania największych głębin, który porusza się dzięki tajemniczemu napędowi czarnej dziury. Drużyna ta prowadzi śledztwo w sprawie zatopionego przedmiotu, lecz nie tylko oni podążają jego tropem. Każda cenna rzecz ukryta pod taflą oceanu ma szczególną wartość dla herszta podmorskich piratów, Czarnej Manty... A wszystko, co przyciąga Czarną Mantę, przyciąga także Arthura Curry'ego aka Aquamana, jego długoletniego przeciwnika. Niebiosa pomogą im wszystkim, gdy wrota do sekretów punktu Nemo otworzą się szeroko, zapraszając do środka...