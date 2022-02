Marvel - nowa, złota zbroja Thora ma ukryty symbol. Fani pytają, twórca wyjawił znaczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w komiksie Thor #22 pokazał starcie protagonisty z bogiem młotów, istotą będącą połączeniem obdarzonego świadomością Mjolnira i Mangoga - o tej batalii informowaliśmy Was w tym miejscu. Przypomnijmy, że w wyniku bitwy Odyn stracił życie, a przed swoją śmiercią obdarzył syna swoją wszechpotężną mocą; aby ją w pełni wchłonąć, bóg burzy korzysta teraz z zupełnie nowej, złotej zbroi.

Scenarzysta cyklu, Donny Cates, zamieścił teraz w sieci kolejne grafiki przedstawiające kostium Thora - plansze te pochodzą z nadchodzących odsłon serii. Internauci zwrócili przede wszystkim uwagę na ukryty symbol: na przedramionach i kolanach widzimy bowiem tajemnicze runy. Spójrzcie sami:

Thor - złota zbroja

Cates koniec końców potwierdził, że rysownik Nic Klein w ekspozycji zbroi wykorzystał runy, które symbolizują dziedzictwo, bogactwo, spuściznę, wielki pokój i "niebo na Ziemi". Użytkownicy Twittera wydają się być zachwyceni tak inteligentnym nawiązaniem do aktualnej sytuacji życiowej Thora, który we wspomnianym wyżej komiksie przejął moce swoich rodziców: najpierw bogini Gaja dała mu potęgę, która pozwoliła stworzyć protagoniście potężne tornado, a później dawny Wszechojciec obdarzył go Mocą Odyna.

