Spider-Man: No Way Home - kim są złoczyńcy? Tytuł ma związek z kultową szóstką!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Nowe informacje o filmie Spider-Man: No Way Home pochodzą od Jeffa Sneidera z portalu Collider.com, więc bardzo dobrego i rzetelnego źródła. Oczywiście nadal traktujemy to jako plotkę, więc podchodźcie do newsa z dystansem.

Według źródeł dziennikarza tytuł No Way Home, który można przetłumaczyć dosłownie brak drogi do domu nie odnosi się do Spider-Mana, ale do czarnych charakterów tej historii. Tak tłumaczy to Sneider:

- Ci złoczyńcy przybywają z różnych alternatywnych światów i nie mają jak do nich wrócić.

Według niego głównym czarnym charakterem ma być Zielony Goblin ze Spider-Mana Sama Raimiego, w którego ponownie wciela się Willem Dafoe. Obok niego będą Doktor Octopus (Alfred Molina, Spider-Man 2), Sandman (Thomas Haden Church, Spider-Man 3), Lizard (Rhys Ifans, Niesamowity Spider-Man), Elektro (Jamie Foxx, Niesamowity Spider-Man 2) i Rhino (Paul Giamatti, Niesamowity Spider-Man 2). W tej grupie niestety brak Sępa Michaela Keatona, który ma pojawić się w filmie Morbius.

Dodatkowo Sneider twierdzi, że te postacie w filmie stworzą kultową grupę złoczyńców zwaną Złowieszcza Szóstka. Zielony Goblin ma im przewodzić. Według plotek na razie tylko Paul Giamatti i Rhys Ifans nie zostali potwierdzeni jako odtwórcy Lizarda i Rhino. Z uwagi na to, że każda postać ma zostać wzięta z tamtych alternatywnych światów można założyć, że to również będą oni. Jednakże, jak plotki sugerowały, że Elektro będzie inny, niż w Niesamowitym Spider-Manie 2, niewykluczone, że Marvel Studios wprowadzi też zmiany w pozostałych czarnych charakterach.

Dobre źródła mówiące o obecności tych postaci świadczą o tym, że Marvel Studios oraz Sony Pictures zacieśniają swoją współpracę, dając nadzieję fanom na coś spektakularnego. Skoro multiwersum staje się fundamentem Kinowego Uniwersum Marvela, jest to dla nich szansa wprowadzić do filmów coś niezwykłego, z czego każdy może jedynie zyskać.

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku.