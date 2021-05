Avengers: Koniec gry - quiz dla fanów. Pstryknij jak Iron Man i sprawdź wyniki!

fot. Disney

Avengers: Koniec gry stanowi zakończenie historii, która rozpoczęła się w 2008 roku wraz z premierą filmu Iron Man. Ta superbohaterska produkcja z 2019 roku zamknęła również wątki fabularne kilku głównych postaci. Jest przedostatnim filmem III Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. W nim bohaterowie, którzy pozostali przy życiu próbują znaleźć sposób na wskrzeszenie ofiar pstryknięcia Thanosa. W rezultacie znowu muszą stanąć do walki przeciwko Szalonemu Tytanowi.

Podobnie jak w Avengers: Wojna bez granic, reżyserią filmu zajęli się Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Christopher Markus i Stephen McFeely. Do swoich ról powrócili niemal wszyscy aktorzy i aktorki, którzy wcielali się w superbohaterów na czele z Robertem Downeyem Jr., Chrisem Evansem, Markiem Ruffalo, Chrisem Hemsworthem i Scarlett Johansson. Do obsady dołączyli Jeremy Renner, Paul Rudd i Brie Larson, których zabrakło w poprzedniej części tej franczyzy. A Thanosa zagrał oczywiście Josh Brolin, którego postać została całkowicie wygenerowana za pomocą efektów komputerowych.

Avengers: Koniec gry spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony fanów. Recenzenci chwalili film za ekscytującą akcję, epicką finałową bitwę oraz wielkie emocje, które wywoływał. Zgodnie uznano, że produkcja przyniosła satysfakcjonujące zakończenie dla całej historii. Ale też narzekano nieco na zbyt dużą liczbę easter eggów i fan serwisu.

W 2019 roku film stał się najbardziej dochodową produkcją wszech czasów. Zarobił 2,798 miliarda dolarów pokonując Avatara. Rekord utrzymał się do marca 2021 roku, gdy produkcja Jamesa Camerona ponownie wróciła do kin w Chinach. Avengers: Koniec gry otrzymał nominację do Oscara za efekty specjalne.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi jak dobrze zapamiętaliście film Avengers: Koniec gry. Przekonajcie się czy okaże się tak trudnym zadaniem jak pokonanie Thanosa, czy jednak będzie tak proste niczym pstryknięcie palcami. Finałowa bitwa czeka - do boju!

Avengers: Koniec gry - QUIZ

