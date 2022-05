Spider-Man - krwawa parodia. Pajączki giną w brutalny sposób

Źródło: Columbia Pictures

Takiej parodii przygód Spider-Manów jeszcze nie było. Twórcy krótkiego filmiku przeznaczonego tylko dla widzów dorosłych biorą Pajączki grane przez Tobeya Maguire'a, Toma Hollanda i Andrew Garfielda. Chociaż Spider-Man w komiksach wiele razy ginął, na ekranie zobaczyliśmy tylko tymczasową śmierć w filmie Avengers: Wojna bez granic. To fanowskie wideo to zmienia, dając krwawą łaźnie przeznaczoną tylko dla widzów dorosłych.

Spider-Man - parodia dla dorosłych

Pełna wersja oferuje o wiele więcej szalonych pomysłów.

Autorami filmiku jest ekipa Corridor Crew, która zadaje pytanie: co by było, gdyby Peter Parker był kiepskim Spider-Manem? Mamy sceny z różnych filmów, które zostały przerobione tak, by podkreślić ich krwawy charakter. Ich twórczość jest doskonale znana Internautom, ale dzięki Abnerowi Pastollowi, więcej widzów poznaje to dzieło, które zostały stworzone na początku 2022 roku, ale nie wszyscy mogli je to zauważyć. Post Pastolla na Twitterze pozwolił dzięki popularności filmu Doktor Strange 2 przyjrzeć się ich pracy.