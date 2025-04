Dlaczego Yoda mówił na opak w Imperium kontratakuje? George Lucas zdradził sekret

fot. materiały promocyjne

Yoda to jedna z najpopularniejszych postaci w świecie Gwiezdnych wojen, która zadebiutowała w filmie Imperium kontratakuje z 1980 roku. To co ją wyróżniało to między innymi fakt, że mówiła na opak: zastosowano inwersję, odwracającą tradycyjną strukturę zdania w języku angielskim. Okazało się to dobrym wyborem, ponieważ wiele cytatów mistrza Jedi przeszło do kanonu popkultury na stałe. Co jednak myślał sobie George Lucas, gdy podjął taką decyzję?

Dlaczego Yoda mówił na opak w Imperium kontratakuje?

George Lucas odpowiedział na to pytanie podczas 16. Festiwalu Filmowego TCM Class, na którym odbył się specjalny pokaz Imperium kontratakuje z okazji 45. rocznicy filmu. „Jeśli mówisz normalnym angielskim, ludzie nie będą cię za bardzo słuchać. Ale jeśli mówisz z akcentem lub naprawdę trudno cię zrozumieć, będą skupiać się na tym, co mówisz” wyjaśnił filmowiec. „Zasadniczo był filozofem filmu. Musiałem więc znaleźć sposób, by ludzie faktycznie posłuchali, co ma do powiedzenia – zwłaszcza 12-latkowie” dodał Lucas.

Odpowiedź na to pytanie jest więc prosta: niestandardowy sposób mówienia Yody był celowym zabiegiem George'a Lucasa i miał sprawiać, by widzowie musieli bardziej skupić się na tym, co mówi, dzięki czemu jego słowa mogłyby do nich naprawdę dotrzeć.

