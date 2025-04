Zwiastun czarnej komedii Netflixa. Nowa rola młodej gwiazdy Rodu smoka

Fot. Netflix

Pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu limitowanego Sirens od Netflixa. To czarna komedia, zapowiadana jako mroczna, zabawna i wnikliwa historia o kobietach, władzy i podziałach klasowych. Opowiada o Devon, która próbuje wyrwać swoją siostrę ze szponów potężnej i bogatej szefowej, która wydaje się nią manipulować. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Sirens – zwiastun

Sirens – fabuła

Fabuła zapowiada się interesująco. Opowiada o Devon, która próbuje uratować swoją siostrę z dziwnej relacji. Simone bardzo zbliżyła się do swojej szefowej Michaeli „Kiki” Kell i całkowicie zmieniła. Do tego stopnia, że na wiadomość o demencji ojca jej jedyną reakcją było wysłanie mu kosza z owocami. Devon postanawia więc sprawdzić, co dzieje się z siostrą i przywrócić ją do normalności.

Sirens – obsada, reżyseria, premiera

W rolach głównych występują Meghann Fahy jako Devon, Julianne Moore jako Michaela „Kiki” Kell i Milly Alcock jako Simone. Szczególnie ostatnie nazwisko przyciąga uwagę. Milly Alcock zachwyciła widzów rolą młodej Rhaenyry Targaryen w Rodzie smoka. Została również obsadzona jako nowa Supergirl w DCU, która dostanie swój solowy film po Supermanie.

Serial został stworzony przez nominowaną do nagrody Emmy scenarzystkę i showrunnerkę Molly Smith Metzler, która ma na koncie hit Sprzątaczka z Netflixa. Producentem wykonawczym jest LuckyChap. Premiera Sirens odbędzie się 22 maja w Netflixie.