Spider-Man: Poprzez multiwersum - ta Spider-Woman wygląda, jakby miała zmiażdżyć Hulka! Zdjęcia figurek

Źródło: Sony

Marvel opublikował zdjęcia figurek do Spider-Man: Poprzez multiwersum. Dzięki nim możecie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne nowe warianty Pajączka, między innymi potężna Spider-Woman, odlotowy Spider-Punk i intrygujący biało-czarny The Spot. Oczywiście, wśród przedmiotów kolekcjonerskich są także już dobrze znani fanom bohaterowie, tacy jak Miles Morales i Spider-Gwen. Zobaczcie sami.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - zdjęcia figurek

Spider-Man: Poprzez multiwersum - Cyborg Spider-Woman

Spider-Man: Poprzez multiwersum - o czym jest film?

Film jest kontynuacją oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W nowej epickiej przygodzie Miles Morales, przyjazny Spider-Man z Brooklynu, przeniesie się do multiwersum, aby połączyć siły z Gwen Stacy i innymi Pajączkami przeciwko nowemu wrogowi. Bohater będzie musiał na nowo zdefiniować, co znaczy bycie superbohaterem, by ocalić ludzi, których kocha.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera 2 czerwca 2023 roku.