Spider-Man - scenarzysta filmu z 2002 roku wyjawia swoją wizję na kontynuację

Źródło: Sony

Scenarzysta David Koepp napisał skrypt do filmu Spider-Man z 2002 roku, ale teraz zdradził, co planował wcielić w życie w kontynuacjach; potwierdził też, że kiedyś został wybrany do pracy przy serii Niesamowity Spider-Man.

Spider-Man nadał nowego tonu filmom o superbohaterach. W filmie z 2002 roku Sam Raimi zwrócił się do pracującego niegdyś m.in. przy Jurassic Parku twórcy. Miał on też współtworzyć kolejne odsłony, do czego jednak nie doszło.

Zasadniczo moim pomysłem na tę trylogię było opowiedzenie historii o Gwen Stacy i Harrym Osbornie. Chciałem zabić Gwen w połowie drugiego filmu; widziało mi się coś na kształt modelu Imperium Kontratakuje. Miałem wielu złoczyńców, których chciałem użyć. Po prostu opowiedzieć to wszystko po swojemu.

Koepp wyjawił, że możliwość potencjalnego opowiedzenia tej historii pojawiła się, gdy zaoferowano mu napisane filmów The Amazing Spider-Man 2 i 3, ale, jak twierdzi, nie czuł się już na siłach.

Byłem podekscytowany, że mogłem wrócić i spróbować dokończyć historię, którą zacząłem opowiadać dawno temu, ale kiedy już miałem się zgodzić, wyciągnąłem wszystkie stare notatki i zacząłem opisywać te dwa filmy. Pomyślałem wtedy: chłopcze, nie możesz wrócić do domu. Ta chwila, w której naprawdę to czułeś, dawno minęła. Minęły lata i nie ma sensu próbować tego odtworzyć.