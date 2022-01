Spider-Punk - anarchistyczny Spider-Man z Ziemi-138 w końcu utrzyma własną serię

Marvel

Hobart Brown aka Spider-Punk to postać całkiem dobrze znana wszystkim zagorzałym miłośnikom komiksowego Spider-Mana. Przypomnijmy, że mamy tu do czynienia z czarnoskórym anarchistą z Ziemi-138, którego mogliśmy jak do tej pory oglądać w ramach takich wydarzeń jak Spidergedon czy Spiderversum. Bohater posiada wszystkie moce charakterystyczne dla Petera Parkera, a w dodatku jest niedoścignionym mistrzem gry na gitarze.

Teraz Spider-Punk doczeka się samodzielnej, rozpisanej na 5 części miniserii komiksowej, za którą odpowiadają scenarzysta Cody Ziglar i rysownik Justin Mason. Wiemy już, że w opowieści tej Brown po pokonaniu Normana Osborna będzie musiał stawić czoło instytucji, która w dalszym ciągu działa po śmierci antagonisty. Pomoże mu w tym grupa 4 bądź 5 herosów, w skład której ma wejść m.in. Riri Williams aka Ironheart.

Oto materiały promocyjne:

Spider-Punk #1 - okładka

Ziglar w rozmowie z portalem Den of Geek w zabawny sposób opisuje proces prowadzący do powstania nadchodzącej serii. Swego czasu zgłosił on włodarzom Marvela chęć napisania historii o czarnoskórym Spider-Manie, jednak decydenci go wówczas zbyli. Po jakimś czasie przedstawiciel Domu Pomysłów skontaktował się ze scenarzystą, pytając, czy nie chce przejąć sterów nad projektem, w którym pojawi się nie tylko czarnoskóry Spider-Man, ale w dodatku "czarnoskóry Spider-Man uwielbiający punka".

Zeszyt Spider-Punk #1 zadebiutuje w USA w kwietniu.