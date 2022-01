2 Kapitanów Ameryka nadchodzi. Sam Wilson z nową tarczą - będą też aluzje polityczne

Marvel

Dom Pomysłów zapowiedział powstanie dwóch nowych serii o Kapitanie Ameryce. Będą to: Captain America: Symbol of Truth, w której spuściznę herosa przejmie Sam Wilson, oraz Captain America: Sentinel of Liberty - w tym ostatnim cyklu w tytułowej roli pojawi się Steve Rogers. Wszystko wskazuje na to, że oba cykle będą ze sobą fabularnie połączone, co wyraźnie sugeruje promujące je hasło: "Dwie tarcze. Dwóch kapitanów. Jeden naród".

Wprowadzeniem do tych historii ma być kwietniowy zeszyt Captain America #0, skupiający się na całokształcie relacji obu Kapitanów i ich dyskusji nad przyszłymi działaniami. Rozmowa bohaterów zostanie jednak przerwana przez Arnima Zolę.

W Symbol of Truth, który stworzą scenarzysta Tochi Onyebuchi i rysownik R.B. Silva, Wilson zda sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni z faktu, iż czarnoskóra osoba działa obecnie jako postać będąca ucieleśnieniem amerykańskich ideałów. Z kolei w Sentinel of Liberty Collin Kelly i Jackson Lanzing (scenariusz) oraz Carmen Carnero (rysunki) spróbują odzwierciedlić istotne zmiany społeczno-polityczne, do których na przestrzeni ostatnich lat doszło w USA; chodzi tu o "obecne zwłaszcza wśród młodych ludzi rozczarowanie i gniew w stosunku do tego, co nasze państwo zaczęło robić samemu sobie".

Zobaczcie materiały promocyjne - pokazują nam one m.in. nową wersję tarczy Sama Wilsona:

Captain America #0 - materiały promocyjne

Seria Symbol of Truth zadebiutuje na amerykańskim rynku w maju, natomiast Sentinel of Liberty w czerwcu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.