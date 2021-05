Spirala: Nowy rozdział serii Piła - recenzje w sieci. Jak krytycy ocenili film?

Lionsgate

Spirala: Nowy rozdział serii Piła to nowa część popularnej serii horrorów charakteryzującej się zabójcą, który używa wymyślnych pułapek na swoich ofiarach. Obecnie film w serwisie Rotten Tomatoes ma 50 recenzji, z czego 27 jest pozytywnych a 23 negatywne. To daje wynik 54 procent dobrych opinii, ze średnią oceną 5,5/10.

W pozytywnych recenzjach chwalone jest, że seria w pewien sposób wraca do źródła, używa charakterystycznych dla cyklu elementach, jednak tak naprawdę jest to niezła historia kryminalna, sprawnie nakręcona policyjna opowieść. Krytycy zgodnie twierdzą, że film daje drugi oddech franczyzie. Chwalony jest również wyrazisty główny bohater, grany przez Chrisa Rocka. Ponadto w jednej z recenzji można przeczytać dobre słowa o takim społecznym aspekcie serii, nawiązaniu do problemów związanych z policją i sprawiedliwością, biorąc pod uwagę, kogo na cel bierze filmowy morderca.

Natomiast w negatywnych recenzjach możemy przeczytać choćby, że twórcy za bardzo utonęli w nostalgii do klasycznych thrillerów i w ogóle nie wykorzystali silnych stron tej serii. Wobec tego ofiary mordercy w filmie nie rezonują na historię i stanowią raczej część prostej zagadki fabularnej. Zwraca się uwagę również na to, że twórcy traktują czasem materiał za bardzo na poważnie, przez co niektóre dialogi są bardzo drętwe.

Ponadto reżyser filmu, Darren Lynn Bousman, wyjawił, że zanim film otrzymał kategorię R i został dopuszczony do kin, aż 11 razy otrzymywał od komisji MPA (zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych) kategorię NC-17, wobec tego trzeba było zmieniać ostateczną wersję.