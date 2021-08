Sprzątaczka - zwiastun miniserialu. Margaret Qualley w tytułowej roli

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił właśnie zwiastun nowego serialu Netflixa z Margaret Qualley w głównej roli. Aktorka wciela się w postać młodej mamy, która zmaga się z biedą, bezdomnością i biurokracją. Aby związać koniec z końcem, zostaje sprzątaczką. Całe dnie spędza, dbając o czystość w luksusowych willach.

Sprzątaczka powstała w oparciu o bestseller autorstwa Stephanie Land zatytułowany Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive. Autorką scenariusza jest Molly Smith Metzler, która jest również showrunnerką i producentką wykonawczą. Do grona producentów należą także Margot Robbie, Erin Jontow oraz John Wells.

W serialu po raz pierwszy zobaczymy Margaret Qualley i Andie MacDowell razem na ekranie. Do obsady produkcji Sprzątaczka należą także Billy Burke, Nick Robinson, Anika Noni Rose oraz Tracy Vilar.

Poniżej znajdziecie zwiastun serialu.

Sprzątaczka - zwiastun

Premiera miniserialu Sprzątaczka już 1 października 2021 na platformie Netflix.