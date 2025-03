To tego dnia może pojawić się kolejny zwiastun Fantastycznej 4. Nie zgadniecie, po czym to stwierdzono!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Emocje wokół filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki rosną, zwłaszcza po premierze nowego teasera. Fani czekają na kolejne materiały promocyjne – wskazano poszlakę, która ma wskazywać datę premiery zwiastuna!

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – plotki o nowym zwiastunie

Pomimo, że wcześniej przewidywano, że zwiastun pojawi się w okolicach premiery innego filmu Marvela, Thunderbolts* (czyli na początku maja), to nowe plotki sugerują, że stanie się to miesiąc wcześniej. Według InsiderFandom nowy materiał promocyjny pojawi się 4 kwietnia.

Skąd tak precyzyjne określenie daty? 4.o4 jest oczywistym nawiązaniem do Fantastycznej 4, ale na razie jest to jedynie przewidywanie, a nie faktyczny news. Byłoby to ciekawe rozwiązanie i puszczenie oczka przez Marvela do fanów, ale kłóci się to z tym, że od ostatniego materiału nie minęłoby wtedy zbyt wiele czasu.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – fabuła, obsada, data premiery

Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.

Premiera kinowa filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się 25 lipca.