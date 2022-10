Srebrny Surfer w MCU - nowa plotka. Prequel Fantastycznej Czwórki + inspiracja Sandmanem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Portal The Cosmic Circus doniósł, że Srebrny Surfer ma zadebiutować na Disney+ w formie Special Presentation - tuż przed Fantastyczną Czwórką. Co to oznacza i co jeszcze mówi plotka?

Marvel Studios zapowiedziało jakiś czas temu zmianę formatu Special Presentation. Do tej pory polegało to na tym, że produkcje były tworzone pod różne święta, na przykład Werewolf by Night powstał z okazji Halloween. Nowy pomysł jest taki, że pod tym banerem mają pojawiać się różne historie ze świata MCU, które przedstawiają nowych bohaterów, ale nie nadają się ani na duży ekran, ani na wieloodcinkowy serial.

Fot. Marvel

Srebrny Surfer w MCU - co mówi plotka

Srebrny Surfer formatem ma przypominać Werewolf by Night. Według serwisu produkcja ma zadebiutować w miesiącach poprzedzających premierę Fantastycznej Czwórki, zaplanowanej na 2025 rok. Dodatkowo, podobno Norrin Radd nie będzie wchodził w interakcję z żadnym innym kosmicznym bohaterem z MCU, a inspiracją miałby być The Sandman z Netflixa.

W odpowiedzi na artykuł The Cosmic Circus, insider z branży rozrywkowej, MyTimeToShineHello, podzielił się tym, co usłyszał w sprawie. Według niego Srebrny Surfer ma być filmem, a nie specjalną prezentacją na Disney+, jak stwierdził portal.

Jeśli to prawda, że Marvel Studios zależy na tym, by Srebrny Surfer zadebiutował przed Fantastyczną Czwórką, to te dwie produkcje zapewne będą ze sobą bardzo połączone. Na razie jednak to wciąż niepotwierdzone doniesienia.