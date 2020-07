Silver Surfer i dziwne zjawiska pogodowe. Heros Marvela dostrzeżony nad Anglią

Marvel/Screen Rant

Silver Surfer, choć nadal czeka na swój debiut w MCU, to jedna z najpotężniejszych i zarazem najpopularniejszych postaci w uniwersum Marvela. Najbardziej zasłynął jako przemierzający kosmiczną otchłań na desce surfingowej herold Galactura, który poszukuje kolejnych planet dla Pożeracza Światów. Wydany ostatnio w naszym kraju znakomity komiks Silver Surfer. Przypowieści pokazywał nam jednak, że ten niezwykle złożony superbohater z wielką empatią podchodzi do ludzkości. Wygląda na to, że nasza cywilizacja również go dostrzega - i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Clevedon to małe angielskie miasteczko, będące jednocześnie doskonałym miejscem dla wszystkich plażowiczów - panuje tu nieco inny, przyjaźniejszy niż w pozostałych rejonach Wielkiej Brytanii klimat. Teraz mieszkająca w Clevedon na stałe Gemma Dillon dostrzegła na niebie formację chmur, która ułożyła się w taki sposób, że do złudzenia przypomina ona komiksowego Silver Surfera. Spójrzcie sami:

Instagram/Gemma Dillon

Choć powyższe zdarzenie musimy potraktować z przymrużeniem oka, stanowi ono znakomity dowód na to, jaką moc oddziaływania mają dziś superbohaterowie Marvela. Dość powiedzieć, że po internetowych wzmiankach o chmurze w kształcie Silver Surfera temat ten zdominował agendę lokalnych mediów, a w miejscowych hotelach urywają się telefony od fanów zainteresowanych wybraniem się do Clevedon na urlop.