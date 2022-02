Marvel - Thanos i Silver Surfer rzucą się sobie do gardeł. Kosmiczna bitwa, a później... sojusz

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zamieścił w sieci zapowiedź zeszytu Silver Surfer: Rebirth #2, zbliżającej się odsłony serii ze scenariuszem Rona Marza i rysunkami Rona Lima. Wiemy już, że w tym komiksie zobaczymy monumentalne, kosmiczne starcie tytułowego bohatera z Thanosem. Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, iż po tej batalii obie postacie zostaną nieoczekiwanymi sprzymierzeńcami.

Z premierowej odsłony cyklu dowiedzieliśmy się, że do uniwersum Domu Pomysłów po wielu latach nieobecności powrócił Mar-Vell - sęk w tym, że niedługo później zginął on z rąk Szalonego Tytana. Złoczyńca twierdzi, że nadejście Mar-Vella miało związek z wykorzystaniem Kamienia Rzeczywistości przez tajemniczą, złowrogą siłą; to właśnie dlatego zwrócił się on o pomoc do eksperta w dziedzinie kosmosu, Silver Surfera.

Norrin Radd w nowym zeszycie zapyta Thanosa, dlaczego ten zabił Mar-Vella. Antagonista stwierdzi, że jego ofiara "i tak była już martwa". Silver Surfer postanowi zareagować i ukarać Szalonego Tytana za jego przewinienia, co doprowadzi do wielkiej bitwy między mocarzami. Oficjalny opis fabuły sugeruje jednak, że po starciu obaj zawiążą sojusz, aby zapobiec działaniu wspomnianej wyżej siły, która może doprowadzić do "wymazania całego istnienia".

Oto plansze promocyjne:

Silver Surfer: Rebirth #2 - plansze

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zeszyt Silver Surfer: Rebirth #2 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 23 lutego.