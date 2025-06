Gwiazda Jak wytresować smoka kontra zarzuty o kolor skóry. Czy się tym przejmuje?

fot. Universal Pictures/Cryptic HD Quality

Jak wytresować smoka niebawem wkroczy do kin. Z recenzji Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.pl można wywnioskować, iż pomimo początkowej niechęci fanów do pomysłu przeniesienia animacji niemal jeden do jednego do świata rzeczywistego, udało się stworzyć bardzo dobrą produkcję dla całych rodzin. Nie obyło się jednak bez kontrowersji przed premierą filmu, a jedną z największych była kwestia Astrid, w którą wcieliła się Nico Parker.

Jak wytresować smoka – recenzja filmu

Aktorka stanęła w ogniu krytyki z powodu koloru swojej skóry. Niektórym w przestrzeni internetowej nie spodobało się, że blondynka o niebieskich oczach zostanie zagrana przez ciemnowłosą aktorkę, której mama (znana aktorka Thandie Newton) jest czarnoskóra, a ojciec biały (Ol Parker). 20-letnia aktorka spotkała się z krytyką, z którą wcześniej mierzyła się m.in. Rachel Zegler czy Halle Bailey. Jak spogląda na to z perspektywy czasu?

Są ludzie, którzy naprawdę bardzo kochają film animowany i chcieliby zobaczyć jego odtworzenie jeden do jednego. Mam nadzieję, że będziecie mogli obejrzeć nową wersję i znaleźć w niej coś, co i tak pokochacie. A co do ludzi, którzy nienawidzą inkluzywności i zmian - nie obchodzi mnie to. Gdybym przejmowała się ich opinią na temat swoich włosów, to musiałabym się też przejmować innymi ich opiniami, a gdybym to robiła, to bym oszalała.

Dodała, iż Hollywood słusznie czyni kroki w kierunku lepszego reprezentowania osób o innym kolorze skóry, orientacji seksualnej czy pochodzeniu, ale w dalszym ciągu jest wiele miejsca na poprawę. Zaznaczyła, że szczególnie brakuje oryginalnych pomysłów na reprezentowanie kobiet na wielkim ekranie w głównych rolach.

