Stacje zamawiają seriale na nowy sezon. Cudowne lata i nie tylko

materiały prasowe

Stacja Fox zamawia serial dramatyczny Accused od Howarda Gordona, Alexa Gansy i Davida Shore'a. Będzie to projekt inspirowany brytyjską antologią od BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej i wydarzenia opowiadane są z perspektywy oskarżonego. Accused jest przeznaczony na sezon 2022-23.

Stacja CBS informuje o dwóch pierwszych zamówionych serialach. Będą to dramat medyczny Good Sam z Sophią Bush oraz Samllwood z udziałem Pete'a Holmesa. Ten w serialu komediowym wcieli się w mężczyznę, który po zwolnieniu z pracy zdecyduje się utrzymać rodzinę grając w... kręgle. Produkcje mają zadebiutować jesienią.

Stacja ABC zdecydowała się dać zielone światło czterem scenariuszom na sezon 2021-22. Będą to produkcje: The Wonder Years, Queens, Maggie oraz Abbott Elementary. Ostatnia wymieniona produkcja komediowa skupi się na grupie oddanych nauczycieli, którzy mimo przeciwności losu chcą pomóc swoim uczniom. W obsadzie są m.in.: Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James oraz Chris Perfetti. Maggie będzie produkcją na podstawie krótkometrażowego filmu Tima Curcio. Historia koncentruje się na młodej kobiecie, próbującej radzić sobie w życiu jako medium. Widzi regularnie losy swoich przyjaciół i klientów, ale nagle dostrzeże także coś ze swojej przyszłości, co zmieni jej perspektywę na swoje życie. W głównej roli Rebecca Rittenhouse. Queens opowie o czterech kobietach po czterdziestce, by po latach odzyskać sławę i akceptację, jaką miały jako Nasty Bitches, grupa muzyczna z lat 90. W obsadzie m.in. Naturi Naughton, Nadine Velazquez, Taylor Selé i Pepi Sonuga. No i wreszcie nowe Cudowne lata. Historia będzie osadzona w tych samych czasach, co Cudowne lata z lat 80., ale tym razem zobaczymy życie Afroamerykańskiej rodziny z klasy średniej w latach 60. W głównych rolach Elisha Williams, Dulé Hill, Saycon Sengbloh i Laura Kariuki.

fot. materiały prasowe

Stacja ABC zaktualizowała również informacje o statusie innych swoich seriali, które wciąż brane są pod uwagę w sezonie 2021-22: National Parks Investigation od Kevina Costnera, Dark Horse, Epic, Promised Land i Triage. Dark Hose, Epic i Promised Land nie zostały jeszcze sfilmowane i będą rozważane w celu realizacji, zaś National Parks Investigation, którego współautorem i producentem wykonawczym jest Kevin Costner, rozważany jest na jesień.

HBO Max zamówiło serial Gordita Chronicles od Claudii Forestieri i Josha Bermana. Serial skupi się na 12-letniej imigrantce z Dominikany, która opuszcza swój dom w latach 80. ze swoim ojcem i gna za swoim amerykańskim snem. W obsadzie Savannah Nicole Ruiz, Noah Rico i Cosette Hauer.

Mamy też seriale, które nie otrzymają zamówienia. Amazon ze względu na sytuację pandemiczną, zdecydował się anulować projekt The Banker’s Wife. Projekt oparty na bestsellerowej powieści Cristiny Alger, która otrzymała zamówienie na osiem odcinków, niestety nie dojdzie do skutku. Powodami są opóźnienia przez koronawirusa oraz logistyczne i finansowe przeszkody. ABC anulowało projekty po odcinkach pilotażowych: Black Don't Crack, Adopted i Bucktown. Z kolei Peacock anulowało pracę nad rebootem produkcji Clueless. Na razie powód nie jest znany.