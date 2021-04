Stage Channels – odpowiedź Discorda na aplikację Clubhouse

Źródło: Discord

Clubhouse zadebiutował na rynku w najlepszym możliwym momencie, na początku pierwszej globalnej fali pandemii koronawirusa. Aplikacja do prowadzenia dyskusji głosowych okazała się niezwykle interesującym narzędziem dla tych, którzy tęsknili za prowadzeniem spokojnych dysput tematycznych z branżowymi specjalistami. To za pośrednictwem Clubhouse'a giganci świata nowych technologii wyszli do szerokiego grona odbiorców, a kiedy na początku 2021 roku Elon Musk zaczął aktywnie udzielać się na platformie, jej popularność gwałtownie wzrosła.

Nic dziwnego, że szybko zaczęły powstawać alternatywne wersje tego oprogramowania, branża technologiczna dostrzegła ogromny potencjał w Clubhousie. A jedną z alternatyw powołał do życia zespół Discorda.

Dzięki funkcji Stage Channels użytkownicy komunikatora będą mogli założyć dyskusję audio i aktywnie moderować jej przebieg. W przeciwieństwie do klasycznych kanałów głosowy tu każdy z uczestników będzie musiał poprosić o udzielenie głosu, co ma zapobiec przekrzykiwaniu się rozmówców. O płynny przebieg debaty zadbają moderatorzy Stage, którzy otrzymają do dyspozycji m.in. możliwość wygłuszenia czy usunięcia konkretnego użytkownika oraz zarządzania kolejką dyskutantów.

Na wczesnym etapie rozwoju kanały Stage można założyć wyłącznie na serwerach społeczności. Aby kanał uzyskał taki status, musi spełnić szereg warunków narzuconych przez Discorda. Powinien m.in. dysponować regulaminem członkostwa i zespołem moderatorów czy aktywnie dbać o zdrowie oraz pozytywne środowisko do dyskusji.

Mimo tych obostrzeń funkcja Stage ma jedną zasadniczą przewagę nad swoim głównym konkurentem – jest dostępna dla znacznie szerszego grona odbiorców. Z Clubhouse’a skorzystają wyłącznie posiadacze urządzeń z iOS-em, którzy otrzymali zaproszenie do korzystania z platformy. Dostęp do Discorda nie jest zaś w żaden sposób ograniczony, do usługi zalogujemy się na Androidzie, iOS-e, Windowsie, macOS-ie oraz poprzez przeglądarkę internetową.