Stan Lee był wykorzystywany? Córka: "To wszystko kłamstwa"

Źródło: YouTube

Reklama

Krótko przed śmiercią Stana Lee The Hollywood Reporter opublikował artykuł ujawniający, że legendarny twórca komiksów był ofiarą przemocy. Sprawczynią miała być jego córka, J.C. Lee, która rzekomo wykorzystywała go finansowo i zmuszała do podpisywania kolejnych porozumień, by przejąć prawo własności do konkretnych nieruchomości. Po latach kobieta odniosła się do tych zarzutów w wywiadzie dla Business Insidera.

Córka Stana Lee odpowiada na oskarżenia

J.C. Lee stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała fizycznie znęcać się nad Stanem Lee i matką, Joan. Stwierdziła, że "to wszystko kłamstwa", dodając, iż nigdy nie podniosła ręki na swoich rodziców. Odwołała się również do nagrania, na którym widać, jak wyczerpany fizycznie (i prawdopodobnie także psychicznie) Lee podpisuje autografy i uczestniczy w konwentach - jej zdaniem wciąż nie miała z tym nic wspólnego.

Zapytana, dlaczego zabiera głos dopiero teraz, J.C. Lee stwierdziła, że "posłuchała niewłaściwych ludzi", którzy poradzili jej nie komentować sprawy publicznie. Teraz tego żałuje.

Wersję J.C. potwierdza jej były asystent i partner biznesowy, James MacLean, podobnie jak pięć innych osób. Według nich zarówno córka, jak i rodzice bywali wybuchowi, natomiast - jak twierdzi MacLean - "później wspólnie siadali do stołu i jedli kolację".

fot. Marvel

Po śmierci ojca, J.C. faktycznie próbowała zarabiać na jego nazwisku, wydając m.in. nowe koszulki i grę planszową. Jej projekty nie odniosły jednak większego sukcesu. Co więcej, prawa do niektórych nowszych dzieł, nad którymi pracował Lee, należą obecnie do różnych osób, co dodatkowo komplikuje sytuację. Córka podsumowała całą sprawę następująco:

- Czuję, że ci ludzie odebrali mi życie. Oni jedzą ze złotych naczyń, a ja z plastikowych.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień, większość majątku legendarnego autora przypadła jego jedynej córce.

Zobacz także: Stan Lee doczeka się swojego dokumentu na Disney+. Oto pierwsza zapowiedź