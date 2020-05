Star Trek: Picard - 2. sezon zostanie opóźniony przez koronawirusa. Producent komentuje

2. sezon Star Trek: Picard został zamówiony jeszcze przed premierą serialu. Akiva Goldsman, jeden z producentów hitu, w rozmowie z Colliderem zdradził, że zdjęcia miały ruszyć w czerwcu 2020 roku. Te plany nie są już aktualne, a start prac został opóźniony na czas nieokreślony.

Zapowiada, że wrócą do pracy dopiero, gdy sytuacja się poprawi i świat się znów otworzy. Szukając pozytywów w sytuacji dostrzega jeden: scenarzyści mają więcej czasu, by spokojnie zdalnie dopracować odcinki. Jego zdaniem opowiadanie jednej dużej historii wymaga przemyślenia wszelkich szczegółów, a to im pozwoli zrobić to lepiej.

Producent dodaje, że rozplanowując serial myśleli o historii rozpisane na od trzech do pięciu sezonów. Przyznaje jednak, że będą robić go tak długo, dopóki Patrick Stewart się nie znudzi rolą.

Patrick Stewart w rozmowie z portalem Gold Derby wyjawił, że jednym z istotnych wątków w 2. sezonie będzie przyzwyczajenie się Picarda do nowego ciała androida. Zapowiada jednak, że planują pokazać coś nowego i świeżego, a nie powtarzać tematy z pierwszej serii.

Data premiery 2. sezonu Star Trek: Picard nie jest znana.