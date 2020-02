Star Trek: Picard - zdjęcia z 3. odcinka. Jean Luc Picard w mundurze admirała

Star Trek: Picard powoli się rozkręca. Trzeci odcinek serialu produkowanego przez platformę CBS All Access nosi tytuł The End is the Beginning i według twórców będzie końcem pierwszego aktu tej historii. To tutaj Jean-Luc Picard zbierze swoją nową załogę i wyruszy na misję.

W tym odcinku powróci postać Hugh (Jonathan Del Arco), którego fani znają z Star Trek: Następne pokolenie. Trudno powiedzieć jaką rolę odegra w tej historii, ale widzimy na zdjęciach go razem z postacią Soji Ashy (Isa Briones), więc najwyraźniej pojawi się w jej wątku.

Poznamy również nową postać Cristobala Riosa (Santiago Cabrera), który będzie pilotem i kapitanem statku wykorzystanego przez Picarda do jego misji.

Najważniejsze jednak, że po raz pierwszy widzimy Picarda w mundurze admirała, a obok niego stoi jego pierwsza oficer Raffi Musiker (Michelle Hurd). To wyraźna sugestia retrospekcji, które nakreślą widzom ich relacje.

Star Trek: Picard - zdjęcia z 2. odcinka

Star Trek: Picard - sezon 1, odcinek 3

Star Trek: Picard - premiera każdego odcinka w piątki na Amazonie.