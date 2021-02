Star Trek: Prodigy - grafika z serialu animowanego. Czy uniwersum będzie czerpać ze wzoru MCU?

CBS/Nickelodeon

Star Trek: Prodigy to drugi serial animowany obecnie tworzonego uniwersum, który jest bardziej skierowany do najmłodszych. Oficjalnie ogłoszono, że nie będzie mieć on premiery światowej w telewizji Nickelodeon, ale w amerykańskiej platformie Paramount+ (dawniej CBS All Access). To tutaj producenci liczą na trafienie do fanów z dziećmi.

Na ekrany telewizji trafi w późniejszym terminie. Twórcy mają nadzieję, że ona pozwoli zainteresować dzieci Star Trekiem, które nigdy nie widziały żadnej produkcji z tego świata. Takim sposobem liczą, że trafią do wszystkich grup demograficznych.

Pierwszy sezon ma mieć 20 odcinków. Za sterami stoją Kevin i Dan Hagemanowie. Opublikowano pierwszą grafikę przedstawiającą głównych bohaterów.

fot. materiały prasowe

Historia skupia się na grupie nastolatków, którzy odkrywają stary statek Gwiezdnej Floty. Wykorzystują go do poszukiwania przygody, sensu życia i odkupienia win.

Jest to również pierwszy serial Star Treka stworzony dla dzieci. Twórcy mają na celu propagowanie wartości Star Trek, jak ciekawość świata czy też akceptację inności. Alez Kurtzman, nadzorca uniwersum Star Treka, tłumaczy, że gdy dorastał, najbardziej przemawiały do niego seriale, które przyciągały do ekranu go wraz z rodzicami. Taki cel mają też tutaj, by właśnie rodziny mogły oglądać Star Trek: Prodigy razem.

Ogłoszono również, że platforma Paramount+ będzie domem dla całej marki Star Trek w USA. Ta platforma będzie produkować wszystkie seriale. Wideo promuje ten fakt.

Alex Kurtzman został też zapytany o inspirację MCU. Czy uniwersum Star Treka będzie z tego czerpać?

- Historie wielkich serii są fajne, ale naszym celem nie jest zamykanie tego w taki sposób, że jeśli nie widziałeś któregoś serialu, będziesz pogubiony podczas seansu kolejnego - mówi.

Star Trek: Prodigy - premiera w 2021 roku.