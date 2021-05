Star Trek: Rok piąty. Zobacz plansze z komiksu w dniu premiery

Egmont

Dzisiaj, za sprawą wydawnictwa Egmont Polska, do rąk fanów uniwersum trafi album komiksowy pt.: Star Trek. Rok piąty. To fascynująca historia o ostatnim, piątym roku wyprawy załogi kapitana Kirka i jej powrocie do domu. Album Star Trek: Rok piąty zawiera pierwsze dwanaście zeszytów regularnej serii.

Za scenariusze opowieści zawartych w tym wydaniu odpowiadają: Jackson Lanzing, Colin Kelly, Brandon Easton, Jody Houser i Jim McCann. Autorami rysunków są natomiast Stephen Thompson, Martin Coccolo, Silvia Califano, Kieran McKeown. Tom został opatrzony wstępem Kamila Śmiałkowskiego, zaś za tłumaczenie odpowiada Marek Starosta. W przygotowaniu są kolejne albumy: prequel do serialu Picard oraz Konflikt Q będący crossoverem czterech pierwszych seriali Star Trek.

Tak prezentuje się okładka i przykładowe plansze z tomu Star Trek: Rok piąty:

Star Trek. Rok Piąty. Tom 1

Uniwersum Star Treka od początku emisji pierwszej serii serialu w latach 60. równolegle rozwija się też w komiksowym medium. Pierwsze zeszyty z przygodami załogi statku U.S.S. Enterprise ukazywały się w latach 1967–1978 w wydawnictwie Gold Key. Łącznie powstało sześćdziesiąt jeden zeszytów rysowanych przez Włocha Alberto Giolitti, który nigdy nie obejrzał ani jednego odcinka serialu. Stąd też wynikały wizualne różnice w przedstawianiu kosmicznych ras i technikaliów, nie było to jednak problemem, bowiem filmowi scenarzyści również nie przykładali wówczas wagi do spójności i wierności oryginałowi.

W latach 1979–1981 licencję przejął Marvel Comics, który mógł wykorzystywać wyłącznie postacie i wątki z pierwszego kinowego filmu. Po krótkiej przerwie, w 1984 r., prawa do marki zdobyło DC Comics, które zarządzało nimi przez kolejne dwanaście lat. W tym czasie wydano ponad sto trzydzieści zeszytów z opowieściami z epoki kapitana Kirka umiejscowionych pomiędzy telewizyjnym serialem, a poszczególnymi filmami kinowymi i prawie dziewięćdziesiąt zeszytów z podbijającym wówczas małe ekrany Jean-Lukiem Picardem z serii Następne pokolenie. W kolejnych latach Marvel i DC jeszcze dwukrotnie wymieniły się licencją, która w końcu w 2006 r. trafiła do IDW Publishing, gdzie pozostaje do dziś. Do tej pory pod szyldem tego wydawcy ukazało się prawie sześćdziesiąt miniserii i crossoverów oraz cztery długie serie Star Trek.

Najnowszą z nich jest Rok piąty – seria ukazująca losy załogi statku U.S.S. Enterprise pod koniec pięcioletniej misji, w której biorą udział postacie z pierwszego serialu telewizyjnego – kapitan James T. Kirk, pierwszy oficer Spock, komandor porucznik Scott, doktor Bones, porucznicy Uhura, Sulu i Chekov. Całą opowieść tworzy grupa pisarzy w tzw. „pokoju scenarzystów”, gdzie wspólnie omawiane są różne pomysły i wątki. Autorzy podeszli do narracji nieco inaczej niż twórcy serialu, bo co prawda każdy rozdział jest zamkniętą, samodzielną historią, ale w jej tle przewija się wątek nadrzędny, który determinuje czyny bohaterów, często podbija stawkę wydarzeń i prowadzi do wielkiego finału. Dla fanów serialu Rok piąty będzie prawdziwą gratką, bowiem scenarzyści odwołują się do fabuł wielu odcinków, ale na tyle umiejętnie, że nowi odbiorcy nie poczują zagubienia. Oprócz tego doskonale udało im się zachować atmosferę oryginału, zarówno pod względem wizualnym, jak i charakterów postaci, które są bardzo wierne tym z ekranów telewizorów.