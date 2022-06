Star Trek wspiera Star Wars. McGregor i inne osoby walczą z atakami na Moses Ingram

fot. Disney+

Obi-Wan Kenobi cieszy się rekordową popularnością. Disney+ ogłosiło, że premiera serialu pobiła wszelkie rekordy i jest najchętniej oglądaną w historii platformy. To oznacza, że osiągnęła ona lepsze wyniki niż do tej pory rekordowy The Mandalorian oraz wszystkie seriale MCU tworzone przez Marvel Studios. Disney nie opublikował konkretnych liczb. Z uwagi na to, że tak dużo osób ogląda serial, Moses Ingram jest przez wielu rasistowsko atakowana za rolę Revy. Nie mówimy o ludziach krytykujących prace aktorki i jej rolę, bo im się postać nie podoba. Rozmawiamy o osobach, które atakują aktorkę w sposób rasistowski, bo Reva nie przypadła im do gustu.

Ewan McGregor - oświadczenie

31 maja widzieliśmy, że po raz pierwszy Lucasfilm reaguje na hejt, czyli robią coś, czego nie robili w przypadku trylogii sequeli. Wówczas nie było żadnej reakcji. Tego dnia na Twitterze Star Wars wrzucono post stanowczo sprzeciwiający się rasistowskim atakom wobec aktorki. Potem dodano do tego nagranie samego Ewana McGregora, który je potępia. Rasistowskich hejterów nazywa wprost: dla niego nie są oni fanami Gwiezdnych Wojen.

Słowa wsparcie opublikował też Anson Mount, czyli kapitan Pike z serialu Star Trek: Strange New Worlds. Co więcej w komentarzach w dyskusję włączył się też oficjalny profil Star Treka, który napisał: w żadnym uniwersum nie ma miejsca na bigoterię. Kilka słów dodał też Pedro Pascal.

Informację o rekordzie Obi-Wana Kenobiego potwierdzają wyniki firmy Samba TV. Ich statystyki podają liczbę gospodarstw domowych z telewizorami Smart, które obejrzały daną produkcję. Daleko temu więc do pełnych danych, ale pokazuje pogląd na poziom popularności.

Według nich więc podczas długiego weekendu premiere Obi-Wana Kenobiego obejrzano w 2,14 mln gospodarstw domowych. Dla porównania według nich Stranger Things ma niewiele więcej, bo 2,9 mln gospodarstw domowych. Według Netflixa 4. sezon Stranger Things pobił rekord najwyższej oglądalności serialu anglojęzycznego w historii platformy. Na bazie tego można wywnioskować, że liczby serialu Star Wars też były kosmiczne. Disney+ niestety nie podaje statystyk swoich filmów i seriali.