Star Trek: Strange New Worlds - pełne imię Spocka ujawnione? Sprzeczne doniesienia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W weekend 8-10 kwietnia 2022 roku w USA jest konwent Star Treka o nazwie Mission Chicago. To właśnie tam fani zauważyli plakaty serialu Star Trek: Strange New Worlds, które ku ich zaskoczeniu po raz pierwszy zdradziły pełne imię Spocka. Wiemy bowiem, że Spock to tylko część jego tożsamości. Według tych plakatów jego pełne imię brzmi S'Chn T'Gaiu.

Star Trek - imię Spocka jest kanoniczne?

S'Chn T'Gaiu to z technicznego punktu widzenia nazwisko rodowe, bo według informacji Wolkanie mają najpierw nazwisko rodowe, a potem imię indywidualne. Jest to inspirowane kulturami azjatyckimi, które również tak mają tworzone imiona i nazwiska. S'Chn T'Gaiu Spock jest to więc pełna tożsamość bohatera. Zostało to zaczerpnięte z książki z 1985 roku pod tytułem Ishmael.

Jak słusznie zauważa portal CBR obecność takich danych w książce nie czyni tego kanonicznym. Powieści Star Treka nie są bowiem tak integralną częścią kanonu, jak w Gwiezdnych Wojnach. Jednak przez lata to właśnie na kartkach powieści po raz pierwszy wymyślono imiona Sulu i Uhury, czyli Hikaru i Nyota, które potem pojawiły się w filmach.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że CBS postanowiło zdementować całą tę informację o imieniu Spocka w oświadczeniu dla Collidera. Jednak ich wyjaśnienie jest dość dziwne i można spekulować, że jedynym błędem było ujawnienie tego imienia przed emisją serialu.

- Podczas Star Trek: Mission Chicago nieumyślnie pokazaliśmy plakaty z imionami Spocka i M'Bengi, które nie były prawidłowo. Czasem, gdy pracujesz z prędkością warp popełniane są błędy. Chociaż Spock i M'Benga mają imiona, one dopiero zostaną ujawnione.

M'Benga to też postać, która miała swoją rolę w serialu Star Trek: Oryginalna Seria. Według tych informacji jego pełne imię i nazwisko brzmi tak: Jabilo M'Benga. Do sieci trafiły owe plakaty, ale wycięto z nich wspomniane imiona.

Star Trek: Strange New Worlds - premiera w maju 2022 roku i wówczas przekonamy się, czy to imię się potwierdzi.

Zobacz także: