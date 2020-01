Star Wars 9 - kim są szturmowcy Sithów? Skąd się wzięli? Jest odpowiedź!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars 9 nie odpowiedział na wszystkie pytania i pozostawił wiele niedomówień w ciekawych kwestiach. Na przykład wielu widzów zadawało sobie pytanie: kim są szturmowcy Sithów, czyli żołnierze w czerwonych zbrojach, którzy należą do floty Imperatora Palpatine'a. Czy to klony tak, jak wielu przypuszczało?

Ilustrowany przewodnik po filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie zdradził, że to nie są klony. Flota była przygotowywana przez kilka dekad, więc żołnierze Sithów są dziećmi lojalistów kultu, którzy wychowywali ich ku chwale Ciemnej Strony Mocy. Innymi słowy Palpatine i jego kult zwany Sith Eternal stworzyli sobie pokolenie fanatyków. Problem w tym, że nie mieli oni żadnego doświadczenia bojowego.

Książka wyjawiła też sprawę Luke'a Skywalkera z Ostatniego Jedi, czyli umiejętności, której użył, aby stworzyć projekcję samego siebie na innej planecie. Twórcy potwierdzają, że technika została oparta na umiejętności rasy Fallanassi (znani z książki Przed burzą z trylogii Czarnej Floty z 1996 roku) i takim sposobem wprowadzono kolejną rzecz ze starego do nowego kanonu. Luke nauczył się tego z tekstów Jedi, które były na Ahch-To i doskonale wiedział, że to skończy się jego śmiercią.

Księgi Jedi, które studiowali Luke oraz Rey mają również nawiązanie do Świata między światami z serialu Star Wars Rebelianci. Był to wymiar, do którego miało się dostęp poprzez Moc i dzięki niemu Ezra Bridger cofnął się w czasie i uratował życie Ahsoki Tano.

Ben Solo zaczął uczyć się u Luke'a, gdy miał 10 lat. Po 13 latach szkolenia doszło do sytuacji zdrady i zniszczenia świątyni Jedi przez młodego Solo.

Jak naprawiono miecz Skywalkerów, który został zniszczony w Ostatnim Jedi? Rękojeść została odbudowana, a rozwalony kryształ Kyber, który zasilał promień, został "uleczony" nową zdolnością Rey.

Niszczyciele floty Sithów nie wykorzystują zminiaturyzowanej technologii Gwiazdy Śmierci. Ich działo wykorzystuje moc z reaktora statku i dlatego zniszczenie tej broni powodowało wybuch okrętu wojennego.

Czemu szczątki Gwiazdy Śmierci spadły na księżyc Kef Bif, a nie Endor? Według przewodnika dotyczy to anomalii nadprzestrzennych, które skierowały je w inne miejsce. Przez to też życie straciło wiele istnień z Kef Bif.

Okazuje się, że przeszłość Poe Damerona jest zgodna z komiksami. Gdy miał 16 lat, uciekł z tomu na Yavinie IV i spędził cztery lata jako przemytnik przyprawy w towarzystwie Zorii Bliss. Potem dopiero dołączył do Nowej Republiki, gdzie został pilotem myśliwca.

Baza Starkiller to dzieło Imperatora Palpatine'a. Zaczął on przebudowywać świętą planetę Ilum (była kluczową dla religii Jedi) w superbroń rok po założeniu Imperium. A co ciekawe - generał Pryde był wojskowym Imperium. Brał udział w bitwie o Jakku, która doprowadziła do ich ostatecznego upadku, ucieczki resztek i przeobrażenia się w Najwyższy Porządek.

Scena retrospekcji z młodą księżniczką Leią to nie są efekty specjalne. Wizerunek Lei pochodził z archiwów Lucasfilmu z materiałów niewykorzystanych przy kręceniu Powrotu Jedi. Potwierdził to scenarzysta w rozmowie z THR.com.

Dominic Monaghan chce wersji reżyserskiej Star Wars 9, bo według jego wiedzy, nakręcili sporo scen z finałowej bitwy, które zostały wycięte. Wspomina scenę, w której Connix zostaje ranna i próbuje odciągnąć ją z pola bitwy, gdy w tym czasie Rose Tico go osłania. Jego zdaniem jest ogrom różnych świetnych scen, które według niego powinny znaleźć się w filmie.