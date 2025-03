Oscary i inne wydarzenia bez kamer? Tego chciałaby Cate Blanchett

fot. materiały prasowe

Cate Blanchett nie zwykła trzymać języka za zębami i tak nie robi i tym razem. Aktorka w przeszłości krytykowała używanie AI w branży filmowej, a teraz potępiła zjawisko publicznych gal, podczas których odbierane są nagrody. Wszystko przez odkrycie przez nią tego, że ludzie w mediach społecznościowych na podstawie wideo z takich wydarzeń odczytują z ruchu warg aktorów o czym ze sobą rozmawiają.

To nie spodobało się Blanchett, dwukrotnie nagrodzonej Oscarem gwiazdy i stałej bywalczyni gal oscarowych i nie tylko. Aktorka odwiedziła podcast Las Culturistas, gdzie powiedziała wprost:

Wróćmy do czasów, gdy takich wydarzeń nie było w telewizji. Przywróćmy to i zróbmy przyjęcie, na które ludzie mogą po prostu przyjść. Wiadomo, moda jest fajna i tak dalej. Tak czy siak dowiemy się, kto wygrał a kto nie. Byłoby jednak bardzo fajnie gdyby działo się to za zamkniętymi drzwiami. To byłby całkowicie inny wieczór i doświadczenie. [...] Aktualnie jest niewiele miejsc, w które można pójść prywatnie.

