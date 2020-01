Star Wars 9 - jak Snoke jest powiązany z Palpatinem? Nowa teoria i informacja z komiksu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars 9 pokazał, że Snoke był klonem - zwykłą kukłą, która była opanowana przez Imperatora Sheeva Palpatine'a. Wiemy, że złoczyńca potrzebował Rey, by ją opętać i mieć lepsze ciało do panowania nad galaktyką.

Tom Taylor, scenarzysta komiksu Star Wars. Age of Resistance: Supreme Leader Snoke zdradził na Twitterze, że zawarł w swojej historii jednoznaczną sugestię, że Snoke to Palpatine. Pokazuje kadr z wyprawy Snoke'a i Kylo Rena na Dagobah, gdzie pojawia się temat Luke'a Skywalkera. Tam też Snoke tłumaczy uczniowi, że Luke zdobył jego szacunek i strach. Na koniec powiedział jednoznaczne słowa: Jeśli miałbym twojego wuja przy moim boku, zamiast ciebie, galaktyka byłaby moja dawno temu. Pamiętamy, że w Powrocie Jedi Palpatine chciał skusić Skywalkera, by zajął miejsce Dartha Vadera.

https://twitter.com/TomTaylorMade/status/1213147577375281155

Wiemy, kim jest Snoke, ale skoro panuje jednoznaczne założenie, że jest klonem - pozostaje pytaniem: kogo Palpatine sklonował? Teoria mówi o tym, że Snoke jest klonem Dartha Plagueisa, mistrza Palpatine'a. Ma na to wskazywać dialog odwołujący się do sceny z Zemsty Sithów, w której opowiadał o nim Anakinowi oraz istotny jest pierścień Snoke'a, który pojawił się we wspomnianym komiksie. Na nim widnieje symbol Dwartiich, których rzeźby stały w biurze Imperatora w czasach, gdy był kanclerzem. Ważne jest, że w starym kanonie one właśnie należały do Plagueisa. Teoretycznie użycie wizerunku swojego mistrza do odbudowania swojej potęgi mogłoby pasować do Sheeva Palpatine'a.

Jest to oczywiście tylko teoria, która może, a nie musi mieć nic wspólnego z prawdą. Potraktujcie ją jako punkt wyjścia do dyskusji.

Rzeźby Dwartiich

Problemem teorii może być fakt, że Darth Plagueis był Munnem, więc jego wygląd nie do końca zgrywa się z tym, jak Snoke wygląda. Jednakże widzimy, że ma on blizny na twarzy, więc możemy uznać, że jest to niedorobiony klon.