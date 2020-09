Star Wars 9 - Rey kontra armia szturmowców. Szkice koncepcyjne

fot. Disney

Podczas prac nad wielkimi superprodukcjami artyści tworzą różne szkice koncepcyjne, by obrazować rozmaite pomysły. Niektóre z nich to bardzo luźne koncepcje, których nawet nie było w scenariuszu. Trudno powiedzieć, czy szkice autorstwa Adama Brockbanka pokazują coś, co było w ogóle brane pod uwagę, czy po prostu wizualizacją pomysłu starcia Rey z armią szturmowców.

Star Wars 9 - nowe szkice

Star Wars 9 - stare szkice

Star Wars 9 - szkic koncepcyjny

Przypomnijmy, że podczas pracy nad filmem Star Wars 9 brano pod uwagę wiele różnych pomysłów i to tylko przy samej wersji J.J. Abramsa (inne były przy wersji Colina Trevorrowa). Wiele z nich mogliśmy zobaczyć dzięki opublikowanym szkicom w książce The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker.