Star Wars: Ahsoka - casting Thrawna potwierdzony? Tak sugeruje Rosario Dawson

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wiele wiarygodnych źródeł informowało, że Mena Massoud zagra Ezrę Bridgera, a Lars Mikkelsen wcieli się w Wielkiego Admirała Thrawna w serialu aktorskim Star Wars: Ahsoka. Pierwszy nawet sugerował to na Instagramie, a drugi był faworytem od lat, bo w serialu Star Wars Rebelianci był głosem Thrawna. Każdy, kto oglądał Sherlocka wie, że ten aktor świetnie nadawałby się do tej roli. Nieoczekiwanie Rosario Dawson, czyli Ahsoka Tano w serialu aktorskim, umieściła na InstaStories na Instagramie post fanki cieszącej się z castingu tych dwóch panów. Wszyscy zakładają, że taki ruch jest potwierdzeniem obsadzenia aktorów. Zawsze jednak istnieje ewentualność, że to jakiś błąd osoby obsługującej Instagramie dla aktorki, ale rzadko dzieją się tam rzeczy przypadkowe.

fot. Instagram

Szczegóły fabuły serialu Star Wars: Ahsoka nie są znane. Wiemy jedynie z plotek, że jest to kontynuacja hitu Star Wars: Rebelianci, ale zamiast animacji, twórcy postawili na serial aktorski. Zobaczymy więc co wydarzyło się w życiu bohaterów po wydarzeniach z finału. Historia rozgrywa się lata później. Data premiery nie jest znana.