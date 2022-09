Star Wars: Ahsoka - kto zagra Ezrę Bridgera? To nazwisko ma być pewne

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi zawsze dobrze poinformowany Jordan Maison z Cinelinx, Ezra Bridger został obsadzony w serialu Star Wars: Ahsoka i nie gra go Mena Massoud, który był wiązany z rolą od miesięcy. Według jego źródeł rolę dostał Eman Esfandi, który grał w takich tytułach jak The Inspection oraz King Richard: Zwycięska rodzina. Tym samym przejmuje on rolę od Taylora Graya, który podkładał głos Bridgerowi w animacji Star Wars Rebelianci. Na ten moment nikt oficjalnie nie potwierdza, ani nie dementuje tych informacji.

fot. materiały prasowe udostępnione dziennikarzom przez Emana Esfandiego

Niewykluczone, że 10 września wieczorem podczas panelu Lucasfilmu na D23 Expo ta informacja zostanie oficjalnie potwierdzona i poznamy pełną obsadę serialu Star Wars Ahsoka.

Star Wars: Ahsoka - co wiemy?

Za serial odpowiada twórca Ahsoki, Dave Filoni. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z 2. sezonu The Mandalorian i skupia się na poszukiwaniach Wielkiego Admirała Thrawna i Ezry Bridgera w związku z wydarzeniami z finału Rebeliantów. Dodatkowe szczegóły na ten moment nie są znane.

Star Wars: Ahsoka - data premiery nie jest znana.