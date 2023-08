Star Wars: Ahsoka - tajemnicza świątynia na szkicach. Będą inspiracje samurajami

fot. EW.com

Matt Allsopp to rysownik tworzący szkice koncepcyjne do różnych produkcji. P:racował też przy serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Na swoim Twitterze opublikował on szkice koncepcyjne tajemniczych ruin świątyni. Z materiałów promocyjnych wiemy, że tam Tano trafi do poziemnej komnaty i będzie musiała się zmierzyć z droidami zabójcami.

Star Wars: Ahsoka - szkice koncepcyjne

Star Wars: Ahsoka - inspiracje

W nowej wypowiedzi twórca oraz reżyser Dave Filoni mówi o inspiracjach samurajami.

- W Jedi jest coś, co przypomina samurajów. Dla wyszkolonego wojownika miecz jest ostatnią rzeczą, po jaką sięgnie, nie pierwszą. Miecz nie czyni cię potężnym. Twoja wola, samokontrola i myśli mają na to wpływ. To są więc pomysły, które chciałem wpleść do historii. W tym jak Ahsoka trenuje ludzi i jaka jest jej wewnętrzna filozofia. Aby to wyrazić potrzebowaliśmy prawdziwą mistrzynię sztuk walki do pracy z aktorami, więc zatrudniliśmy Ming Qiu i jej kaskaderów.

Lucasfilm potwierdził, kto reżyseruje który odcinek. Tak wygląda:

Odcinek 1 - Dave Filoni

Odcinek 2 - Steph Green (Zawód Amerykanin)

Odcinek 3 - Steph Green

Odcinek 4 - Peter Ramsey (Spider-Man Uniwersum)

Odcinek 5 - Dave Filoni

Odcinek 6 - Jennifer Getzinger (Mad Men)

Odcinek 7 - Geeta Vasant Patel (Meet the Patels)

Odcinek 8 - Rick Famuyiwa (The Mandalorian0

Zobaczcie jeszcze wideo, w którym Rosario Dawson (Ahsoka) reaguje na przemianę cosplayerki Ahsoki.

Star Wars: Ahsoka - premiera 23 sierpnia w Disney+. Na start 2 odcinki.